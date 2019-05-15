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'li atlet yarışı " uçuşu" ile kazandı!

’li atlet Tucker, yarışında ayaklarını yerden kesti! Başabaş mücadele ettiği rakibini sevindirmedi! Bitiş çizgisini ‘’ uçuşuyla geçti. Herkesi şaşkına çevirdi.

Süpermen
'de düzenlenen atletizm şampiyonasında pistlerde ender görülecek bir birincilik yaşandı. 21 yaşındaki ABD'li atlet , spor tarihine adını yazdı. Tucker, geçen hafta sonu Arkansas eyaletinde düzenlenen yarışına katıldı. Rakiplerinden ile bitiş çizgisine kadar kıran kırana yarıştı. Tucker kazanmaya kararlıydı. Foto finişte inanılmaz bir harekete imza attı. Son anda tarzında atladı ve hedefine

2018 İngiltere Güzellik Kraliçesi Alisha (19), 'nin tanıtım yüzü oldu. Gözlerin çevrildiği manken, kendisiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu. 15 yaşından beri duyma sorunu yaşadığını duyurdu. Cowie, "Birden fazla kişiyle konuşmak zorunda kalınca büyük bir problem yaşıyorum. Böyle durumlarda konuşmalar bana sadece gürültü gibi geliyor. Rüzgarlı havalarda dışarıya çıktığımda ise tamamen sağır gibi hissediyorum, duyamıyorum" diye konuştu. ulaştı. 400 metre engelli finalini 49.38 saniyelik derece ile uçarak kazandı! Altın madalyanın sahibi olan Tucker'e "Süpermen" lakabı takıldı. Tucker'in ezberbozan final hareketi, sosyal medyayı salladı. ABD'li , Grant'e karşı kazandığı ilginç zaferini anlattı. "10. engelde gözlerimi kapadım. Açtığımda annemi gördüm ve ona sarılmak için atladım. Hepsi bu kadar" ifadelerini kullandı.



Amerikalı atlet Infinite Tucker, 400 metre engelli yarışında ilginç bir zafer kazandı. Yarışın son metrelerine takım arkadaşı Robert Grant ile kafa kafaya giren Tucker, 'Supermen' atlayışı yaptı.



Tucker, uçma hareketiyle yarışı birinci bitirdi. Yere serilen atlet, canının yandığını söyledi.

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