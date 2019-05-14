MHK, kazanan takımın şampiyon olacağı dev maçın altından kalkacak tek ismin Cüneyt Çakır olacağı görüşünde.

SPOR Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının heyecanı şimdiden tüm Türkiye'yi sardı. İki takım arasında ilk yarıda yapılan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandığı için pazar günkü karşılaşmayı kazanan ekip ikili averajda rakibine üstünlük sağlayacak ve şampiyonluğunu ilan edecek.

Türk Telekom Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, manevi değerinin yanı sıra kazanan takımın yüzlerce milyon lira gelir elde etmesini sağlayacak. Böylesine büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi gözler, Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) çevrilmiş durumda... Hakem kararlarının yoğun biçimde tartışıldığı şu dönemde MHK'nin Galatasaray-Başakşehir maçına kimi atayacağı merakla bekleniyor. Süper Lig kadrosunda bulunan hakemlerin performansı göz önüne alındığında ligin finali niteliğindeki bu maça Cüneyt Çakır'ı atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. MHK de mevcut seçenekler içinde bu maçın altından kalkacak tek ismin Çakır olduğu görüşünde.





50 MAÇTA GÖREV ALDI

43 yaşındaki Cüneyt Çakır, bu sezon 24 Süper Lig karşılaşmasında hakemlik, 26 karşılaşmada da VAR hakemliği yaptı.