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Pazar gecesi ‘WIN WIN’ kampanyasında 35 milyon toplandı

Ortak yayındaki gecede 750 bin SMS atıldı. 55 bin forma satıldı. Elde edilen rakamla ’nin parası çıktı

Slimani’nin parası çıktı

Fenerbahçe 'Win Win' kampanyasıyla bir araya geldi. Pazar gecesi Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz'ın katıldığı gecede başkan , ve futbolcular da yer aldı. F.Bahçe, TV8 ve FB TV'de gerçekleştirilen ortak yayınla destek kampanyası düzenlenirken gecede 30-35 milyon TL toplandı.

SLIMANI'NİN PARASI KARŞILANDI​​
Fenerbahçe'ye bu kampanyada gelen parayla sezon başında transfer edilen 'nin parası karşılanmış oldu. Slimani'nin F.Bahçe'ye transferi 6 milyon Euro'ya mal olmuştu.

55 BİN FORMA SATIŞI OLDU​
Acun Ilıcalı'nın sunduğu gecede Cem Yılmaz, Ali Koç ve ünlü isimlerin yer aldığı kampanyada 750 bin SMS atılırken 55 bin forma satışı gerçekleştirildi. Böylece bu kampanya büyük ses getirmiş oldu.

F.BAHÇE'NİN ZENGİNLİĞİ BU​
Gecede konuşan Başkanı Ali Koç, "Biz elimizden gelen katkıyı verdik. Türkiye tarihinde görülmemiş bir destek vereceğimizi söyledik. İşte F.Bahçe'nin zenginliği budur" dedi.

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