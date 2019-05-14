Pazar gecesi ‘WIN WIN’ kampanyasında 35 milyon toplandı

Fenerbahçe 'Win Win' kampanyasıyla bir araya geldi. Pazar gecesi Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz'ın katıldığı gecede başkan Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular da yer aldı. F.Bahçe, TV8 ve FB TV'de gerçekleştirilen ortak yayınla destek kampanyası düzenlenirken gecede 30-35 milyon TL toplandı.
SLIMANI'NİN PARASI KARŞILANDI
Fenerbahçe'ye bu kampanyada gelen parayla sezon başında transfer edilen Slimani'nin parası karşılanmış oldu. Slimani'nin F.Bahçe'ye transferi 6 milyon Euro'ya mal olmuştu.
55 BİN FORMA SATIŞI OLDU
Acun Ilıcalı'nın sunduğu gecede Cem Yılmaz, Ali Koç ve ünlü isimlerin yer aldığı kampanyada 750 bin SMS atılırken 55 bin forma satışı gerçekleştirildi. Böylece bu kampanya büyük ses getirmiş oldu.
F.BAHÇE'NİN ZENGİNLİĞİ BU
Gecede konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz elimizden gelen katkıyı verdik. Türkiye tarihinde görülmemiş bir destek vereceğimizi söyledik. İşte F.Bahçe'nin zenginliği budur" dedi.
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