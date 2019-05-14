Sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'ye olan borcunu mutlaka ödeyeceğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Gelecek sezon şans verilmesi halinde bu takım için elimden geleni yapacağım. Bu sezon olduğu gibi para konusunda da herhangi bir rakam konuşmayacağım. Kendimi ispatlamak için gerekeni en iyi şekilde yapmaya hazırım" ifadesini kullandı.
- Spor
- 14.05.2019
- Gazete
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