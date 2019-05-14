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Comolli - maçını izledi

Comolli yakın takipte
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli transfer çalışmalarına başladı. Comolli 2.Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek finalinde Karagümrük ile Şanlıspor arasında oynanan maçı izledi. Comolli'nin burada bazı oyuncuları takip ettiği öğrenildi.

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