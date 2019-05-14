Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli transfer çalışmalarına başladı. Comolli 2.Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek finalinde Karagümrük ile Şanlıurfaspor arasında oynanan maçı izledi. Comolli'nin burada bazı oyuncuları takip ettiği öğrenildi.
- Spor
- 14.05.2019
- Gazete
Comolli Karagümrük - Urfa maçını izledi
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