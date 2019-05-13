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Yeniden başkan seçilen Orman G.Saray'ı hedef aldı! Böyle şampiyonluk istemeyiz

dün yapılan kongrede 2921 oyla 5. kez Başkanlığı’na seçildi. Orman, Genel Kurul’daki konuşmasında ise ’ı hedef aldı. Beşiktaş Başkanı, “Biz böyle şampiyonluk istemeyiz. Rize- G.Saray maçını herkes gördü” dedi.

Böyle şampiyonluk istemeyiz

Fikret Orman, dün yapılan kongrede 2921 oy olarak 5. kez Başkanlığı'na seçildi. Orman'ın rakibi Hürsel Tekinoktay ise 1617 oy aldı. Genel Kurul'da hakem hatalarını eleştiren Orman, "Geçen hafta önceki gün de Rize'de Serkan Çınar'ı herkes gördü. Biz böyle şampiyonluk istemeyiz" dedi.

​KÖTÜ NİYETLİLER AYRILSIN
Yaşlarını doldurmuş kötü niyetli hakemlerin artık ayrılması gerektiğini belirten Orman, "Rize maçında G.Saraylı yönetici olsa vicdanları böyle müsade etmez öyle yönetmeye" dedi.

MHK BUNLARI TEMİZLESİN
Maça çıkmadan maçı kafasında oynayan hakemlerle futbolun bir yere gelemeyeceğini söyleyen Orman, "MHK bunları bir an önce temizlemek zorunda" ifadesini kullandı.

YABANCI HAKEM GELEBİLİR
Yabancı hakem konusuna da değinen Fikret Orman, "Ben böyle bir taraf değilim ama geçiş döneminde kötü hakemler yerine yurt dışından hakem gelebilir. Farketmez" diye konuştu.


İŞTE FİKRET ORMAN'IN YENİ YÖNETİMİ
'ın yönetim listesinde şu isimler yer alıyor; Asil üyeler: , Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre.

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