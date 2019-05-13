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Güneş yeni teknik adam için rapor hazırladı

Güneş takımdaki her oyuncu için birkaç sayfalık bir rapor hazırladı. Bu rapor yeni teknik adama sunulacak.

Güneş’ten rapor

Alanyaspor maçıyla birlikte son 3 maçına çıkacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımda oynayan ya da oynamayan tüm futbolcular için geniş kapsamlı bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın bu raporunda futbolcuların durumlarını ve bugüne kadar ortaya koydukları performansın yer aldığı öğrenildi. Şenol Güneş'in bu futbolcuların geleceği konusunda ayrıca görüşlerini aktarıp tavsiyelerde de bulunduğu gelen bilgiler arasında.

TRANSFERE YÖN VERECEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu raporu önce yönetime vereceği belirlendi. Siyah-Beyazlı yönetimin ise bu raporu yeni teknik direktörü verip ondan sonra yeni hocanın da görüşünü alarak transfere yön vermesi bekleniyor.

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