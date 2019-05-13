Gençlerbirliği ve Denizlispor Süper Lig'e sezonun bitimine 1 hafta kala çıkmayı başardı. Gençlerbirliği deplasmanda Gazişehir ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 galip bitirerek 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi. Denizlispor da evinde Karabükspor'u 6-0 yenerek Süper Lig vizesini aldı.

Denizlispor 9 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü. Yeşil-Siyahlı oyuncular karşılaşma sonrasında çok büyük sevinç yaşadı.

HATAY 3.LÜĞÜ GARANTİLEDİ

Spor Toto 1. Ligi'nde Süper Lig'e çıkacak son ekip ligin 3. ile 6. sırada bitiren takımlar arasında yapılacak Play-Off maçları sonrasında netlik kazanacak. Ligde dün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Hatayspor-Giresun: 1-0, Adana Demirspor- Balıkesirspor: 2-0, Osmanlıspor-Altay: 3-1, Altınordu-Boluspor: 3-0, Ümraniye-İstanbulspor: 1-3.

