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G.Birliği deplasmanda Gazişehir’i 2-0, da Karabük’ü 6-0 devirerek ’e yükseldi.

Süper G.Birliği ve Denizli

Gençlerbirliği ve Denizlispor Süper Lig'e sezonun bitimine 1 hafta kala çıkmayı başardı. deplasmanda Gazişehir ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 galip bitirerek 1 yıl aradan sonra 'e yükseldi. Denizlispor da evinde Karabükspor'u 6-0 yenerek Süper Lig vizesini aldı.

Denizlispor 9 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü. Yeşil-Siyahlı oyuncular karşılaşma sonrasında çok büyük sevinç yaşadı.

HATAY 3.LÜĞÜ GARANTİLEDİ
Spor Toto 1. Ligi'nde Süper Lig'e çıkacak son ekip ligin 3. ile 6. sırada bitiren takımlar arasında yapılacak Play-Off maçları sonrasında netlik kazanacak. Ligde dün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: spor-Giresun: 1-0, - Balıkesirspor: 2-0, Osmanlıspor-Altay: 3-1, Altınordu-Boluspor: 3-0, Ümraniye-İstanbulspor: 1-3.

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