Terim gözünü kupalara dikti!

Sezonun son virajına çifte kupa hedefiyle giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den takıma uyarılar geldi... Tecrübeli hoca, futbolcularından önce Akhisarspor maçını ve 18. Türkiye Kupası zaferine odaklanmalarını istedi. Terim, 3 puanın kazanılması halinde 22. şampiyonluğu getirecek olan Başakşehir sınavını ise şu anda kafalardan silmeleri gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "İki tane finalimiz kaldı. Alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.