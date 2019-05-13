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Terim gözünü kupalara dikti!

Terim futbolcularından önce 18. için Akhisar maçını, ardından 22. şampiyonluğu düşünmelerini istedi.

Önce 18 sonra 22
Sezonun son virajına çifte kupa hedefiyle giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den takıma uyarılar geldi... Tecrübeli hoca, futbolcularından önce Akhisarspor maçını ve 18. Türkiye Kupası zaferine odaklanmalarını istedi. Terim, 3 puanın kazanılması halinde 22. şampiyonluğu getirecek olan Başakşehir sınavını ise şu anda kafalardan silmeleri gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "İki tane finalimiz kaldı. Alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

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