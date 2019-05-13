Fenerbahçe - Çukurova serinin 3. maçına çıkıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, bugün Çukurova Basketbol'u ağırlayacak. Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol arasında Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak serinin üçüncü maçı, saat 17.45'te başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 1-1'lik eşitlik var.
- Spor
- 13.05.2019
- Gazete
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