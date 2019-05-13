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- serinin 3. maçına çıkıyor

Fenerbahçe - Çukurova serinin 3. maçına çıkıyor
Kadınlar Süper Ligi playoff final serisi üçüncü maçında , bugün Basketbol'u ağırlayacak. Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol arasında Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak serinin üçüncü maçı, saat 17.45'te başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 1-1'lik eşitlik var.

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