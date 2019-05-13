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Gümüşdağ: Takımıma güveniyorum ama saha dışı etkenlere güvenmiyorum

Gümüşdağ, G.Saray maçı için, “Takımıma güveniyorum ama saha dışı etkenlere güvenmiyorum” dedi.

Saha dışı etkenlere güvenmiyorum

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada haftaya oynayacakları G.Saray karşılaşması için önemli mesajlar verdi.

FİNAL MAÇI OLACAK....
G.Saray'la final maçına çıkacaklarını söyleyen Gümüşdağ, "Takımımıza çok güveniyorum ama saha dışı etkenlere güvenmiyorum. En iyi hakemler ve VAR hakemleri bu maça verilmeli" diye konuştu.

HAYRETLE İZLİYORUM...
G.Saray'ın son iki maçındaki hakem kararları için de konuşan Gümüşdağ, "Rize-G. Saray maçını hepimiz izledik, geçen hafta izledik inanılmaz. Ben sadece hayretle izliyorum. Söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

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