Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında lider Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup etti ve puanını 70'e yükselterek bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükseldi.

Abalı Denizlispor ise evinde ağırladığı Karabükspor'u 6-0 mağlup ederek 69 puanla Süper Lig'e yükseldi.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Gençlerbirliği, sezonun 33. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi.

1 YIL SONRA AYNI GÜN LİGE DÖNDÜLER

Karşılaşmayı Yıldırım Mert Çetin ve Ayper Uludağ'ın golleriyle 2-0 kazanan kırmızı-siyahlı ekip, puanını 70'e yükselterek 12 Mayıs 2018'de düştüğü Spor Toto Süper Lig'e bir yıl sonra aynı gün döndü.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu, kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik ekip ve taraftar karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Başkent ekibi, Spor Toto 1. Lig macerasını, düştüğü sezon teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'ın başında olduğu Adana Demirspor ile Ankara'da oynayacağı maçla tamamlayacak.

ABALI DENİZLİSPOR TEKRAR SÜPER LİG'DE

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 6-0 yenen Abalı Denizlispor, son hafta öncesinde adını 2009-2010 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e tekrar yazdırdı.

Bu sezon 34. kez mücadele ettiği 1. Lig'de son 2 haftaya lider Gençlerbirliği'nin 1 puan gerisinde, üçüncü durumdaki Hatayspor'un ise 5 puan önünde 66 puanla 2. sırada giren Abalı Denizlispor, 33. haftada ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 6-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 69'a yükselten ve son hafta öncesinde adını Süper Lig'e yazdıran yeşil-siyahlı ekibin 9 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi.

Ligin 8. haftasında lider Gençlerbirliği'nin 11 puan gerisine düşmesine rağmen 13. haftada 2. sıraya kadar yükselen Denizlispor, bu haftadan sonra sürekli ilk 2 içinde yer aldı.

4. KEZ SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Daha önce 1982-1983'te Halil Güngördü, 1993-1994'te Ömer Kaner ve 1998-1999'da Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'e çıkan Abalı Denizlispor, 4. kez Süper Lig vizesi aldı.

Süper Lig'de 19 sezon geçiren yeşil-siyahlı ekip, 2002-2003'te Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etmişti.

2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, daha önce dörder kez takımlarını Süper Lig'e taşıyan Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak oldu.