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  • 13.05.2019 17:02
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 17:02

'dan TFF'ye flaş başvuru

Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan şampiyonluk maçında Başakşehir'i konuk edecek olan , hafta içi de Akhisar ile Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekibin Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda stada getireceği öğrenilirken, şampiyonluk kupası için de TFF'ye başvuru yapacak.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru

22. şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalayan , Başakşehir ile karşılaşacağı güne özel hazırlık yapıyor.

Türk Telekom Stadı'nda birçok görsel şölenle birlikte büyük bir kutlama yapılacak. Hem yönetim, hem taraftar grubu ultrAslan, çarşamba günü oynanacak olan Akhisar karşılaşmasından sonra şampiyonluk çalışmalarını hızlandıracak. Sarı-kırmızılılar, kazanmaları halinde Türkiye Kupası'nı da o gün Türk Telekom Stadı'na getirecek.



İKİNCİ RANDEVU TÜRK TELEKOM'DA
Galatasaray, önündeki ilk final maçına kupada çıkacak. Türkiye Kupası'nda 17 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, tarihinde 23. kez final oynayacak.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin Başakşehir ile oynayacakları maç öncesinde TFF'ye de bir başvuru yaparak Süper Lig şampiyonluğu kupasının Türk Telekom Stadı'na getirilmesini isteyecek. Galatasaray, Başakşehir'i yenmesi halinde kupayı alacak, yenilirse kaybedecek. Beraberlik halinde ise son haftaya uzayacak.

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