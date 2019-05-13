Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta öncesi Galatasaray 66 puan ve averajla liderlik koltuğunda otururken, Başakşehir 66 puanla ikinci sırada bir maçı eksik Beşiktaş ise 59 puanlı üçüncü sırada yer alıyor. Son haftaya girilirken şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Her galibiyet ve yaşanan puan kayıpları şampiyonluk şansını direkt olarak etkilediğinden dolayı sürekli olarak güncellenen şampiyonluk oranları bu haftada güncellendi...

Güncellenen şampiyonluk oranları şöyle:

Galatasaray: 1.18​

Başakşehir: 3.00

Beşiktaş: 40.00

Beşiktaş 32. haftanın son maçında bu akşam saat 20.00'de sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Ligin 33. haftasında ise şampiyonluk yarışının iki adayı Galatasaray ile Başakşehir 19 Mayıs pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ise 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da lig 4. Trabzonspor'a konuk olacak.