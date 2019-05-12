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  • 12.05.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 19:52

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ezeli rakibi 'ye sosyal medya üzerinden şampiyonluk göndermesi yaptı. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında şampiyon olarak kupa kaldırdığı 2012'yle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Cimbom'dan Fener'e şampiyonluk göndermesi!

Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 'nin sahasında şampiyon olarak kupa kaldırdığı 2012'yle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kadıköy'de kupa Galatasaray'ın... Unutma, unutturma..." ifadeleri "Kadıköy hatırası" etiketiyle paylaşıldı.

Paylaşımlardaki fotoğraflarda Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kaldırılan kupanın ardından yaşanan sevinç gösterileri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyadan, 12 Mayıs 2012 ile ilgili "Fenerbahçe asla unutmayacak! Ne ilk günden itibaren tüm camiasıyla dimdik karşısında durduğu, mücadele ettiği o yapıyı, ne de o yapıdan yararlananları!" ifadelerini paylaşmıştı.

Kulüp başkanı Ali Koç da söz konusu tarihle ilgili resmi site üzerinden açıklamada bulunmuştu.

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