Başakşehir - Ankaragücü | CANLI

Zirve yarışında 3 puan geriye düşen Başakşehir, Spor Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Başakşehir - Ankaragücü 11'ler
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Gökhan İnler, Jojic, Edin Visca, Soner, Napoleoni, Bajic
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moulin, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill
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