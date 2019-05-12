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  • 12.05.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 18:58

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Zirve yarışında 3 puan geriye düşen , Spor 'in 32. haftasında ’nü konuk ediyor. Kritik maçı www.takvim.com.tr den takip edebilirsiniz.

Başakşehir - Ankaragücü | CANLI

Zirve yarışında 3 puan geriye düşen , Spor 'in 32. haftasında 'nü konuk ediyor.

STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

Başakşehir - Ankaragücü 11'ler

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Gökhan İnler, Jojic, Edin Visca, Soner, Napoleoni, Bajic

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moulin, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

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