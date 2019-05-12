Malatya Erzurum'u ateşe attı! Yeni Malatyaspor 3-1 BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:



4'üncü dakikada sol kanattan yapılan ortaya altıpas içerisinde bulunan Eduok, kafayla dokundu, top auta gitti.



10'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Opseth, sert vurdu, top kaleci Ertaç'ta kaldı.



22'nci dakikada Kamara'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topu alan Bifouma, sert vurdu, top kalecide kaldı.





28'inci dakikada Mina'nın altıpas içine çevirdiği topa Bifouma gelişine vurdu, kaleciden dönen topu savunma kornere gönderdi.



50'nci dakikada Issam Chebake'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aleksic sert vurdu. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



52'nci dakikada sol kanattan açılan ortayla ceza sahası içinde topla buluşan Gilles Sunu'nun sert vuruşu gol oldu. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarıyı dinleyerek önceki pozisyonun Erzurumsporlu futbolcunun eline değdiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



63'üncü dakikada Aleksic'in aşırtma pasında ceza sahası içinde topla buluşan Thievy Bifouma sağ çaprazdan vurdu, top kaleci Sehic'ten döndü, dönen top yine Bifouma'nın önünde kaldı, onun vuruşunda bu kez top ağlarla buluştu: 2-0.



70'inci dakikada Bifouma'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Aleksic, yanında bulunan Adem'e pasını aktardı, onun vuruşunda top direğe çarparak Bifouma'nın önünde kaldı, tekrar Bifouma'nın şutunu kaleci kornere çeldi.





74'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Muhammed'in sert vuruşunda top kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gitti: 2-1.



90+3'üncü dakikada orta sahadan ceza sahası içinde Kamara'nın pasıyla topla buluşan Ömer'in sert vuruşuyla top ağlarla buluştu: 3-1.



90+6'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Lokman sert vurdu, onun vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarıyı dinleyerek önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.