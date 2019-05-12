Bugünkü
Takvim

Fransız yıldız Valbuena yine mest etti

Son haftaların formda isimlerinden Valbuena, Akhisarspor maçında da ayakta alkışlandı

Yine mest etti
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Akhisarspor maçındaki performansıyla yine ayakta alkışlandı. Son haftaların formda ismi, oyunda kaldığı süre boyunca takımın beyni gibiydi.

YANAL'DAN TEBRİK
Valbuena oyundan çıkarken Ülker Stadı'ndaki Sarı-Lacivertli taraftarlar onu ayakta alkışladı. Tecrübeli oyuncuyu teknik heyet de tebrik etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFransız yıldız Valbuena yine mest etti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri