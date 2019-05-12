Fransız yıldız Valbuena yine mest etti

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Akhisarspor maçındaki performansıyla yine ayakta alkışlandı. Son haftaların formda ismi, oyunda kaldığı süre boyunca takımın beyni gibiydi.
YANAL'DAN TEBRİK
Valbuena oyundan çıkarken Ülker Stadı'ndaki Sarı-Lacivertli taraftarlar onu ayakta alkışladı. Tecrübeli oyuncuyu teknik heyet de tebrik etti.
YANAL'DAN TEBRİK
Valbuena oyundan çıkarken Ülker Stadı'ndaki Sarı-Lacivertli taraftarlar onu ayakta alkışladı. Tecrübeli oyuncuyu teknik heyet de tebrik etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.