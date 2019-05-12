Fransız yıldız Valbuena yine mest etti Son haftaların formda isimlerinden Valbuena, Akhisarspor maçında da ayakta alkışlandı

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Akhisarspor maçındaki performansıyla yine ayakta alkışlandı. Son haftaların formda ismi, oyunda kaldığı süre boyunca takımın beyni gibiydi.



YANAL'DAN TEBRİK

Valbuena oyundan çıkarken Ülker Stadı'ndaki Sarı-Lacivertli taraftarlar onu ayakta alkışladı. Tecrübeli oyuncuyu teknik heyet de tebrik etti. TÜM MANŞETLER