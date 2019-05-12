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Topal sakatlandı!

Sarı-Lacivertliler’de , Akhisar maçının 6. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Topal sakatlandı!
Fenerbahçe'ye şok... Karşılaşmanın 6. dakikasında Akhisarspor golcüsü Bokila ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Mehmet Topal, 9. dakikada maça devam edemedi. Yaşadığı sakatlık sonrası üzgün olan tecrübeli futbolcu yerini Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Moses'a bıraktı.

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