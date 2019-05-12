Topal sakatlandı!

Fenerbahçe'ye şok... Karşılaşmanın 6. dakikasında Akhisarspor golcüsü Bokila ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Mehmet Topal, 9. dakikada maça devam edemedi. Yaşadığı sakatlık sonrası üzgün olan tecrübeli futbolcu yerini Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Moses'a bıraktı.
- Spor
- 12.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.