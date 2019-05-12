Akhisar'ı dün gece 2-1 yenen Fenerbahçe 10. sıraya yükseldi son 2 haftaya rahat girdi. 28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ortaladığı topta kaleci Fatih meşin yuvarlağı altıpas çevresinde Soldado'nun önüne düşürdü. İspanyol futbolcu, topu filelere gönderdi: 1-0
NABİL DİRAR GELİŞİNE VURDU
30. dakikada Isla, meşin yuvarlağı arkadan bindirme yapan Dirar'ın önüne bıraktı. Faslı futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0. F.Bahçe 39'da penaltı kazandı
SOLDADO KÖŞEYİ FAZLA GÖSTERDİ!
Bu dakikada Dirar'ın gelişine vuruşunda, Güray Vural topun önüne yattı ve elle oynadı. Penaltıyı Soldado kullandı. Soldado'nun şutunda, Fatih Öztürk köşeyi tespit etmeyi başardı ve meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
FENER 2. YARIYI KONTROL ETTİ
45+3'te Barbosa, Aykut'un asistini gole çevirdi. 2. yarıda Fener oyunu kontro etti. 86'da Soldado uygun durumda dışarı vurdu. Maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
NABİL DİRAR GELİŞİNE VURDU
30. dakikada Isla, meşin yuvarlağı arkadan bindirme yapan Dirar'ın önüne bıraktı. Faslı futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0. F.Bahçe 39'da penaltı kazandı
SOLDADO KÖŞEYİ FAZLA GÖSTERDİ!
Bu dakikada Dirar'ın gelişine vuruşunda, Güray Vural topun önüne yattı ve elle oynadı. Penaltıyı Soldado kullandı. Soldado'nun şutunda, Fatih Öztürk köşeyi tespit etmeyi başardı ve meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
FENER 2. YARIYI KONTROL ETTİ
45+3'te Barbosa, Aykut'un asistini gole çevirdi. 2. yarıda Fener oyunu kontro etti. 86'da Soldado uygun durumda dışarı vurdu. Maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
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