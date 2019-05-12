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  • 12.05.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 18:10

ile yenişemedi

Toto Süper Lig'in 32. haftasında A. ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollere ve bol çekişmeye sahne olan maçta iki takım da puanları paylaştı. Trabzonspor'un Rodallega ile 2 şutu da direkten döndü.

Konya'da puanlar paylaşıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Atiker 'un golleri, 17. dakikasında Jonsson ve 45. dakikada Fofana'dan geldi. 'un gollerini ise 11. dakikada Rodellega ile 79. dakikada Sosa penaltıdan kaydetti. Karşılaşma 2-2 sona ererken taraftarlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Atiker Konya puanını 42'ye Trabzonspor ise 57'ye yükseltti.

9 YILDIR KONYA'DA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda ise rakibi Atiker Konyaspor karşısında zorlandı. Konya'daki en son galibiyetini 1 Kasım 2010'da 2-1'lık skor ile alan Karadeniz ekibi söz konusu tarihten beri ligde oynadığı maçlarda rakibini yenemiyor. Bu müsabakadan sonra iki takım arasında oynanan 5 maçta Atiker Konyaspor 3 galibiyet alırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

3.'LÜĞE ÖZEL PRİM

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kalan maçlar öncesi oyuncuların motivasyonunun artırmak için harekete geçti. Ağaoğlu'nun yönetimin de onayını alarak ligin üçüncülükle tamamlanması durumunda teknik heyet ve futbolculara özel bir prim vermeyi planladığı öğrenildi.

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