Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya maçın hakemi Serkan Çınar'ın verdiği kararlar damga vurdu. Galatasaray lehine iki penaltı veren Çınar, Rizespor'dan Samudio'ya da kırmızı kart gösterdi. Bu kararlar hakem hocalarının büyük tepkisine sebep oldu.



FUTBOLUN KARA GÜNÜ...

Çınar'ın kararlarını eleştiren hakem hocası Ahmet Çakar, Rize- G.Saray maçı için 11 Eylül 2001'de ABD'de İkiz Kuleler'e yapılan saldırıyı işaret ederek "Türk futbolunun 11 Eylül'ü... Rize'de kara bir gün yaşandı" dedi.









TOROĞLU: HAKEMLİK YAPTIRMAYIN

Serkan Çınar'ın yönetimine tepki gösteren bir başka eski hakem Erman Toroğlu, "Serkan Çınar gibilere hakemlik yaptırmayın. Bunlarda karakter noksanlığı var. Temizlenmeliler" yorumunda bulundu.







KARTAL: ADAMI KATİL EDERLER

Serkan Çınar'a en büyük tepki ise Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan geldi. Kartal, "Galatasaray büyük camia, bizi yensin şampiyon olsun. Bir tane k... kırık hakem bize niye bunu yapıyor. Silahım olsa hakemi vururdum. Bunlar adamı katil eder." diye konuştu.







Otoriteler G.Saray'ın kazandığı ilk penaltıda topun oyuna girmediğini ve bu yüzden kararın yanlış olduğunu belirtti.





Diagne'nin kaçırdığı ilk penaltıda 2 takımının oyuncuları çizgi ihlali yaptı. G.Saraylılra tekrar bekledi, hakem ise penaltıyı tekrarlatmadı.







Hakem hocaları Samudio'nun topa hamlesi sonrası Emre'ye dokunduğunu ve bu yüzden kırmızı kartın yanlış olduğunu savundu.







Cimbom'un duraklama dakikalarında kazandığı ikinci penaltı için futbol otoriteleri, "Yanlış karar" yorumunu yaptı.