Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Rizespor'la karşılığı mücadelenin ikinci yarısında Emre Akbaba şoku yaşandı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta 61'inci dakikada Ryan Donk'un yerine oyuna dahil olan Emre Akbaba, 67'nci dakikada Samudio'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı.

Uzun süre tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen Emre, sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan oyuncunun kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

İLK AÇIKLAMA MUSTAFA CENGİZ'DEN

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılan maçta sakatlanan Emre Akbaba'nın sağ kaval kemiğinin kırıldığını söyledi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Emre'ye çok üzüldük. Kaval kemiğinde bir kırık var. İnşallah önümüzdeki sezon toparlar ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder. Geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Önümüzde 180 dakika daha var. İnşallah sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluk olur." ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK AÇIKLADI: AYAĞI ÜÇ YERDEN KIRILDI

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlıktan yeni çıktığını hatırlatarak, "Emre'ye çok üzüldüm. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Melaike gibi bir insan. Büyük ihtimalle o da benim gibi niyetliydi. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Sezonun ilk yarısındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanmıştı. Yeni yeni iyileşip sahalara döndü. Bu maçta da ayağı 3 yerden kırıldı. İnşallah en kısa zamanda aramıza katılır." şeklinde görüş belirtti.

135 GÜN SONRA SAHALARA DÖNMÜŞTÜ

Emre Akbaba, 28 Eylül 2018'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan Erzurumspor maçının 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Akbaba daha sonra sakatlığını atlatarak 135 gün sonra Trabzonspor maçında süre almıştı.