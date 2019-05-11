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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı. 68. dakikasında ikili mücadeleye giren Emre Akbaba yerde kaldı. Sahadaki futbolcuların çoğu Akbaba'nın sakatlığı sonrasında gözyaşlarına boğuldu.

11.05.2019 18:01 - Son Güncelleme: 11.05.2019 18:18
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Süper Lig'in 32. haftasında Ç.Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın 67. dakikasında üzücü bir olay yaşandı.

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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında sağ ayağına darbe alan Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Hakem hemen sağlık görevlilerini oyun alanına davet ederken, yıldız futbolcunun ayağı alçıya alındı. Emre daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Çaykur Rizesporlu taraftarlar da "Emre Akbaba" tezahüratı yaparak oyuncuya destek verdi.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı
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