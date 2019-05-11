Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çukurova Basketbol'u 69-67 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, final serisinde durumu 1-1'e getirdi. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 13 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
- Spor
- 11.05.2019
- Gazete
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