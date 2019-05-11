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Fener, yı’yı deplasmanda devirdi

Fener, Çukurovayı’yı devirdi seriyi eşitledi
Kadınlar Süper Ligi playoff final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çukurova Basketbol'u 69-67 mağlup etti. Bu sonuçla , final serisinde durumu 1-1'e getirdi. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 13 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

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