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  • 10.05.2019 17:15
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 17:30

Onazi 'un yeni transferini duyurdu

'un Nijeryalı oyuncusu , Hapoel Beer Sheva'da oynayan John Ogu'nun bordo-mavili kulübe transfer olduğunu ima eden bir paylaşımda bulundu.

'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu , bordo-mavililerin transfer planını ortaya çıkardı.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Onazi, milli takımdan da arkadaşı olan John Ogu'ya, "Geldiğinde odan böyle olacak. Nwakaeme'ye sorabilirsin" şeklinde bir mesaj yollayarak transferin sinyalini verdi.

JOHN OGU KİMDİR?

İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Beer Sheva'da ön libero pozisyonunda John Ogochukwu Ogu, sağlam fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile öne çıkıyor."Demir Kartal" (Iron Eagle) lakablı 31 yaşında ve 1.92 boyundaki Nijeryalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

Nwakaeme ile birlikte Beer Sheva'da birlikte oynayan tecrübeli futbolcu, 21 kez de Nijerya Milli Takımı'nda forma giydi.

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