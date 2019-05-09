Bugünkü
Takvim

Trabzon'un kalecisi Uğurcan iddalı konuştu: İkincilik hayal değil

’un başarılı kalecisi ligi 2. sırada bitirmelerinin hayal olmayacağını söyledi. Bordo-Mavili eldiven, “Beşiktaş’la da maçımız var. 3 karşılaşmada 9 puan alabiliriz” dedi.

İkincilik hayal değil
Uğurcan'dan iddialı açıklamalar... 'un başarılı kalecisi bu sezonu ikinci sırada bitirmelerinin hayal olmayacağını söyledi. Üst basamakta yer alan takımlarla aralarında fazla bir puan farkı bulunmadığını vurgulayan Uğurcan, "En yakın rakibimiz Beşiktaş ile kendi sahamızda karşılaşacağız. O ve oynayacağımız diğer maçları kazanıp en iyi noktada ligi bitirmek istiyoruz. Avrupa çok farklı bir arena. Biz de orada yer alıp hem takımımızı hem ülkemizi hem de kendimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim değerimize değer katacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzon'un kalecisi Uğurcan iddalı konuştu: İkincilik hayal değil
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri