Trabzon'un kalecisi Uğurcan iddalı konuştu: İkincilik hayal değil

Uğurcan'dan iddialı açıklamalar... Trabzonspor'un başarılı kalecisi bu sezonu ikinci sırada bitirmelerinin hayal olmayacağını söyledi. Üst basamakta yer alan takımlarla aralarında fazla bir puan farkı bulunmadığını vurgulayan Uğurcan, "En yakın rakibimiz Beşiktaş ile kendi sahamızda karşılaşacağız. O ve oynayacağımız diğer maçları kazanıp en iyi noktada ligi bitirmek istiyoruz. Avrupa çok farklı bir arena. Biz de orada yer alıp hem takımımızı hem ülkemizi hem de kendimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim değerimize değer katacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
- Spor
- 09.05.2019
- Gazete
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