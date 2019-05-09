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  • 09.05.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 12:53

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Toto Süper Lig'in 32. haftasında maçları yönetecek hakemlerin listesi açıklandı. Buna göre haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar oldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Toto Süper Lig 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Rizespor-Galatasaray maçına Serkan Çınar atandı. Başakşehir-Ankaragücü maçında ise Fırat Aydınus görevlendirildi.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarından görev alacak hakemler şöyle:

10 MAYIS CUMA
20.30 Antalyaspor - Bursaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

11 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: SERKAN ÇINAR
19.00 Fenerbahçe - Akhisarspor: ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: ALİ PALABIYIK

12 MAYIS PAZAR
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: FIRAT AYDINUS
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU

13 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: CÜNEYT ÇAKIR

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