Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Rizespor-Galatasaray maçına Serkan Çınar atandı. Başakşehir-Ankaragücü maçında ise Fırat Aydınus görevlendirildi.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarından görev alacak hakemler şöyle:

10 MAYIS CUMA

20.30 Antalyaspor - Bursaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

11 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: SERKAN ÇINAR

19.00 Fenerbahçe - Akhisarspor: ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: ALİ PALABIYIK

12 MAYIS PAZAR

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA

19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: FIRAT AYDINUS

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: YAŞAR KEMAL UĞURLU

13 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: CÜNEYT ÇAKIR