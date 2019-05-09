İtalyan basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sinan Gümüş'ün önümüzdeki yaz Serie A'da top koşturacağını duyurdu.

Çizme'de yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Sinan'ın sezon biter bitmez İtalya'ya giderek kendisini Genoa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza atacağını yazdı.

Cimbom'a 2014 yazında Stuttgart II'den transfer olan Gümüş, Genoa'nın şu anki teknik direktörü olan Cesare Prandelli'yle sarı kırmızılı kulüpte birlikte çalışmıştı.

Sinan için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edilmişti. Sinan, bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 4 gol, 3 asist kaydetti.