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  • 09.05.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 12:34

n basını 'ün önümüzdeki yaz Serie A'da top koşturacağını duyurdu

'da gözden çıkarılan için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyanlar transferi resmen duyurdular!

n basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'ün önümüzdeki yaz Serie A'da top koşturacağını duyurdu.

Çizme'de yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Sinan'ın sezon biter bitmez İtalya'ya giderek kendisini Genoa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza atacağını yazdı.

Cimbom'a 2014 yazında Stuttgart II'den transfer olan Gümüş, Genoa'nın şu anki teknik direktörü olan 'yle sarı kırmızılı kulüpte birlikte çalışmıştı.

Sinan için 'nin de devrede olduğu iddia edilmişti. Sinan, bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 4 gol, 3 asist kaydetti.

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