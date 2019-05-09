Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe 'Alman operasyonu'na başladı!.. Sarı-Lacivertliler bir süredir gündeminde yer alan iki Alman yıldız Andre Schürrle ve Max Kruse'nin transferi konusunda resmi girişimlere başladı.

RESMEN DÜĞMEYE BASILDI

SPORTİF direktör Damien Comolli, Schürrle ve Kruse'nin Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ersin Akan ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin son derece olumlu geçtiği öğrenildi.

SEZON SONUNDA SERBEST

Werder Bremen'in forveti Kruse'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırıyor. Sol kanat oyuncusu Schürrle ise Fulham'da kiralık oynuyor.

DORTMUND'LA GÖRÜŞÜLECEK​

Yönetim bu nedenle Alman yıldızın bonservisini elinde bulunduran Dortmund ile de masaya oturacak. Sarı-Lacivertli yönetim satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.