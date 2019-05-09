G.SARAY Eski Başkanı Faruk Süren, ile Başkan Mustafa Cengiz Divan Kurul'nda kapıştı. Başkan Cengiz'in geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına "Eski bir başkan geldi. Seçim kararı alıyorum. Beni ibra edin dememi istedi. O an küfür edebilirdim. G.Saray başkanını kimse tehdit edemez" sözlerine Faruk Süren çok sert yanıt verdi.

SADECE DURUM TESPİTİ YAPTIM

Süren, "Başkan açıklamasında küfür ettiğini ifade ediyor. Genel kurul çok uzun sürdü, Ben orada durum tespiti yapıyorum. İnsanları yumuşatmak için 'Seçim kararı alalım. Takım şampiyonluğa gidiyor. Takımın havasını bozmayalım' dedim."

BEN BU YOLLARDAN GEÇTİM

"Başkan 39 gün sonra tehdit ettiğimi söyledi. Tablo bu! Algı yapılıyor. Resmi siteden algı yapılıyor. Takımın önünü tıkayan Faruk Süren algısı yapılıyor. Ben bu yollardan geçtim. Bırakın bu algıları" ifadesini kullandı.

BAŞKANI DİSİPLİNE VERECEĞİM

Faruk Süren, "İbra edilmeyen bir yönetim var. Fedakarlıkla çalışıyorlar fakat fedakar çalışmak terbiyesizliği meşru kılmaz. Kendileri beni disipline vermiyorsa ben kendimi disipline vereceğim" diye konuştu.

DİLİM DE DURMUYOR

Mustafa Cengiz ise Süren'e "Ben küfretmedim, içimden de küfretmedim. Beni biliyorsunuz, çok dilimde durmuyor, söylerim. Düşünmedim de. İlla ben ettim diye düşünüyorsa, özür dilerim" dedi.

BAŞKANSAM KINARIM!

Başkan Cengiz, "Ben, G.Saray başkanıysam Fatih Altaylı ve Faruk Süren'i kınarım. Yanlış yaptıysam özür diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

NE OLMUŞTU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Eski başkanlardan biri mali kongrede geldi dedi ki 'Başkanım çık ortam gergin. De ki kardeşim ben seçime gidiyorum. Beni ibra edin'... Ben de o anda küfür edebilirdim. Arkamı döndüm. Gittim. Ayıp. Bir Galatasaray Başkanı tekrar seçilmek için kendini küçültmez. Adnan bey de yapmadı. Helal olsun. Duruş her şeydir. Beni ibra etsen ne olur, etmesen ne olur. Şu an seçime gidiyorum desem ne olur bir düşünün. Takım şampiyonluğa gidiyor" açıklamalarını yapmıştı.