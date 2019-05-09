Tahincioğlu Basketbol Ligi'ndeki erteleme maçında Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray'ı 90-67 yendi. Sarı-Lacivertliler böylece Final-Four öncesinde moral depoladı. Derbinin ilk çeyreği dışında çok rahat bir oyun sergileyen Kanarya devreyi 49-36 üstün tamamladı. Marco Guduric attığı 23 sayıyla yıldızlaştı.