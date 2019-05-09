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Final-Four öncesi moral depoladı... Fenerbahçe Beko 90 - 67

Sarı-Lacivertliler sahasında G.Saray’ı farklı yenip Final- Four öncesi moral buldu...

F.Bahçe Beko çok farklı
Tahincioğlu Basketbol Ligi'ndeki erteleme maçında Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray90-67 yendi. Sarı-Lacivertliler böylece Final-Four öncesinde moral depoladı. Derbinin ilk çeyreği dışında çok rahat bir oyun sergileyen Kanarya devreyi 49-36 üstün tamamladı. Marco Guduric attığı 23 sayıyla yıldızlaştı.

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