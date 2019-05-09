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Ryan Babel'i Ryan Donl bitirdi!

2+1 yıllık anlaşma sağlanan Babel’in ikna edilmesinde vatandaşı Donk’un katkısının büyük olduğu ortaya çıktı.

Babel'i Donk bitirdi!

GALATASARAY'IN 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Ryan Babel resmi imza için gün sayarken bu transferde Donk'un katkısının büyük olduğu ortaya çıktı.

İKNA ETTİ
RYAN Donk'un vatandaşı ve adaşı Ryan Babel'i defalarca aradığı Galatasaray'daki ortamı anlattığı ve hocası Terim'in kendisini çok istediğini söylediği öğrenildi. Bu arada Donk geçtiğimiz günlerde de Babel için "Haydi gel artık kırmızı kafa" mesajını atmış ve bu mesaj Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük beğeni kazanmıştı.

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