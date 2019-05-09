Nijerya basını, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'un Sarı-Kırmızılı kulübe transferini bitirmek için İstanbul'a geldiğini duyurdu. Nijerya ligi ekiplerinden Enyimba Aba'da forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı stoper geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.
- Spor
- 09.05.2019
- Gazete
Galatasaray'a Nijeryalı stoper! Ozornwafor İstanbul’da
19 yaşındaki oyuncu G.Saray için İstanbul’a geldi.
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