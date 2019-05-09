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'a lı stoper! Ozornwafor ’da

19 yaşındaki oyuncu G.Saray için ’a geldi.

Ozornwafor İstanbul’da
Nijerya basını, 'ın kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'un Sarı-Kırmızılı kulübe transferini bitirmek için 'a geldiğini duyurdu. ligi ekiplerinden Enyimba Aba'da forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı stoper geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

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