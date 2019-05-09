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'nda ’dan büyük terbiyesizlik!

Altaylı’dan büyük terbiyesizlik!
G.Saray eski yöneticisi Fatih Altaylı'nın Divan Kurulu'nda söyledikleri büyük tepki çekti. Altaylı, "Bir Galatasaray Başkanı, 'Küfür edecektim ama kendimi zor tuttum' diyemez. Hakkınız yoktur böyle bir şeye. Faruk Süren o öneriyi bana yapsa ben de kabul etmezim ama küfür de etmezdim. Sizin gibi karşımda 4 tane baldırı çıplak gördüm diye bu şekilde konuşmazdım" dedi. Altaylı'nın gazete ve TV'lerin spor müdürleri için 'baldırı çıplak' ifadesini kullanması büyük tepki çekti.

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