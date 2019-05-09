G.Saray eski yöneticisi Fatih Altaylı'nın Divan Kurulu'nda söyledikleri büyük tepki çekti. Altaylı, "Bir Galatasaray Başkanı, 'Küfür edecektim ama kendimi zor tuttum' diyemez. Hakkınız yoktur böyle bir şeye. Faruk Süren o öneriyi bana yapsa ben de kabul etmezim ama küfür de etmezdim. Sizin gibi karşımda 4 tane baldırı çıplak gördüm diye bu şekilde konuşmazdım" dedi. Altaylı'nın gazete ve TV'lerin spor müdürleri için 'baldırı çıplak' ifadesini kullanması büyük tepki çekti.