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Fener'de savunmaya takviye planı! Hedef

Kaliteli bir stoperle savunmayı takviye etmeyi planlayan gözünü 'da kiralık oynayan 'ya dikti. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde temaslara başlayacak.

Defansa Jeison Murillo

Bu sezon savunmada ortaya çıkan büyük sıkıntılar nedeniyle çok kaliteli bir stoper transferi yapmak için kolları sıvayan 'de sesleri yükseliyor... Sarı-Lacivertli yönetim, 'da kiralık oynayan Kolombiyalı savunmacı için kısa sürede resmi girişimlere başlayacak. İspanyol basını, Barcelona'nın satın alma opsiyonunu kullanarak Murillo'nun tapusunu Valencia'dan alacağını vurguluyor. Bu durumda Fenerbahçe, Katalan kulübüyle görüşüp kiralama teklifinde bulunacak. Başkan 'un Barcelona ile yakın ilişkilerini bu kez kullanarak transferi bitirmeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

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