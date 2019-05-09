Bugünkü
Takvim

Avrupa sadece Liverpool’u konuşuyor... Akıllara 2005 finali geldi

İngiliz basını, Liverpool’un Barcelona’yı 4-0’la elemesini “Akıllara İstanbul’daki 2005 finali geldi” diye yorumladı.

İstanbul ruhu geri geldi

Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'da 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında mucizeyi başararak salı gecesi Barcelona'yı 4-0 mağlup edip finale yükselmişti.

GERİ DÖNÜŞÜN KRALLARI
Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finallerde 3-0 kaybedilen ilk maçın ardından finale yükselmeyi başaran üçüncü takım olan Liverpool'un aldığı bu tarihi galibiyet akıllara 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini getirdi.

İSTANBUL'DA SKOR 3-0'DI
Milan'la karşı karşıya gelen ve ilk yarı bittiğinde soyunma odasına 3-0'lık skorla geride giden Liverpool ikinci yarıda ise Gerrard, Smicer ve Alonso'nun golleriyle 3-3'ü bulmuş ve penaltılarda kupayı almıştı. İngiliz basını da bu maça vurgu yaparak, "Liverpol, İstanbul'da oynanan finaldeki gibi geri döndü" yorumunu yaptı.​


KLOPP: LİVERPOOL ASLA PES ETMEZ
Liverpool'UN hocası Klopp, "Liverpool asla pes etmez. Varını yoğunu ortaya koyar" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAvrupa sadece Liverpool’u konuşuyor... Akıllara 2005 finali geldi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri