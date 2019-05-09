Avrupa sadece Liverpool’u konuşuyor... Akıllara 2005 finali geldi

Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'da 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında mucizeyi başararak salı gecesi Barcelona'yı 4-0 mağlup edip finale yükselmişti.

GERİ DÖNÜŞÜN KRALLARI

Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finallerde 3-0 kaybedilen ilk maçın ardından finale yükselmeyi başaran üçüncü takım olan Liverpool'un aldığı bu tarihi galibiyet akıllara 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini getirdi.

İSTANBUL'DA SKOR 3-0'DI

Milan'la karşı karşıya gelen ve ilk yarı bittiğinde soyunma odasına 3-0'lık skorla geride giden Liverpool ikinci yarıda ise Gerrard, Smicer ve Alonso'nun golleriyle 3-3'ü bulmuş ve penaltılarda kupayı almıştı. İngiliz basını da bu maça vurgu yaparak, "Liverpol, İstanbul'da oynanan finaldeki gibi geri döndü" yorumunu yaptı.​



KLOPP: LİVERPOOL ASLA PES ETMEZ

Liverpool'UN hocası Klopp, "Liverpool asla pes etmez. Varını yoğunu ortaya koyar" dedi.