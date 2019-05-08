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  • 08.05.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 21:45

, birinciliğe giden 13 yaşındaki rakibi 'e omuz atarak birincilikten etmişti! İlk açıklama geldi

'nın ilçesinde düzenlenen 10. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası açık su yüzme maratonunda finişe ilk sırada gelmek üzere 40-44 yaş kategorisi sporcusu 'ın kendisine çarpmasıyla düşen 13 yaşındaki , yarıştan sonra Öcal ile ilgili olarak ilk açıklamalarını yaptı.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! İlk açıklama geldi

Odalar ve 7. sınıf öğrencisi , Bin 500 metre 'de son metrede 'ın kendine çarpması nedeniyle düşmüş ve yarışı ilk sırada tamamlayamamıştı.

Buna karşın takip eden süreçte Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Seyfi Diker hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı erkekler genel klasmanda şampiyon ilan edildi. Diker olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Bin 500 metre Aqua Youths Erkekler'de 22 dakika 01 saniye ile birinci olan Merkezefendi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanlı bir şampiyona olduğunu, fakat bitişte sıkıntı yaşadığını belirtti.

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