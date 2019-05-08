Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Seyfi Diker, Bin 500 metre Aqua Youths Erkekler'de son metrede Tolga Öcal'ın kendine çarpması nedeniyle düşmüş ve yarışı ilk sırada tamamlayamamıştı.

Buna karşın takip eden süreçte Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Seyfi Diker hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı erkekler genel klasmanda şampiyon ilan edildi. Diker olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Bin 500 metre Aqua Youths Erkekler'de 22 dakika 01 saniye ile birinci olan Merkezefendi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanlı bir şampiyona olduğunu, fakat bitişte sıkıntı yaşadığını belirtti.