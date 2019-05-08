Beşiktaş'ta 12 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak olan olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi başkan adayları yönetim listelerini divan başkanlığına teslim etti. 2 adayın gireceği seçimde mevcut başkan Fikret Orman, eski yönetimden 4 isimle yollarını ayırırken tüzük gereği 13'e düşecek yönetim kuruluna iki yeni üye ekledi. Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Candaş Tolga Işık ve Gökçe Meriçten yeni listede yer almazken Doğan Küçükemre ve Serkan Yazıcıoğlu yönetime giren iki isim oldu.

FİKRET ORMAN'IN LİSTESİ

Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor: Serdal Adalı - Ahmet Ürkmezgil - Umut Güner - Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Deniz Atalay - Ahmet Kavalcı - Hüseyin Yücel - Hüseyin Mican - Hakan Özköse - Erdal Karacan - Melih Aydoğdu - Doğan Küçükemre - Sekan Yazıcıoğlu.

HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ

Diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın yönetim listesinde şu ana kadar belli olan kişiler de Mehmet Terzi - Mehmet Serkan Engin - Engin Bayraktutan - Emre Esen - Tamer Mert - Temuçin Tüzecan ve Asım Kantoğlu şeklinde.