Cimbom ilk transfer bombasını patlatıyor... Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'la sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Ryan Babel'le 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayacağı Hollandalı kanat oyuncusuna 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro maaş ödemesi yapacak. Babel'e 2.5 milyon Euro da imza parası verilecek. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olmuştu

TAKVİM Galatasaray- Babel flörtünü 21 Mart'ta okuyucularına duyurmuştu