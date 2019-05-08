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Sarı-Kırmızılılar, ’ın eski futbolcusu Babel'le prensip anlaşmasına vardı

G.Saray, ’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel'le 3 yıllığına anlaştı. 32 yaşındaki yıldıza toplam 10 milyon Euro ödenecek.

Babel aslan oluyor

Cimbom ilk bombasını patlatıyor... , İngiliz ekibi 'la sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Ryan Babel'le 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayacağı Hollandalı kanat oyuncusuna 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro maaş ödemesi yapacak. Babel'e 2.5 milyon Euro da imza parası verilecek. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında 'tan Fulham'a transfer olmuştu

TAKVİM Galatasaray- Babel flörtünü 21 Mart'ta okuyucularına duyurmuştu

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