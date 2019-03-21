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'ın hedefi 'ın eski yıldızı

Cimbom, devre arası Fulham’a olan 32 yaşındaki ’i kadrosuna katmakta kararlı..., 'in de çok istediği Fulham'lı oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.



G.Saray, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak istiyor... Cimbom, devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a kiralık olarak giden Ryan Babel'i transfer ederek kadrosunu güçlendirmenin peşinde. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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