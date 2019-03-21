G.Saray, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak istiyor... Cimbom, devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a kiralık olarak giden Ryan Babel'i transfer ederek kadrosunu güçlendirmenin peşinde. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
- Spor
- 21.03.2019
- Gazete
Galatasaray'ın hedefi Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel
Cimbom, devre arası Fulham’a transfer olan 32 yaşındaki Ryan Babel’i kadrosuna katmakta kararlı...Galatasaray, Fatih Terim'in de çok istediği Fulham'lı oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
G.Saray, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak istiyor... Cimbom, devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a kiralık olarak giden Ryan Babel'i transfer ederek kadrosunu güçlendirmenin peşinde. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
- Yeniden Zurich yolcusu
- Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı
- "Sözleşmede uzatma maddesi var ama..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.