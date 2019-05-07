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  • 08.05.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 07:17

'ın 'kehaneti' tuttu! Herkes bunu konuşuyor...

'un, 'yı 4-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atmasının ardından akıllara geldi. İlkay, yaptığı açıklamada ilk maçta alınan 3-0 mağlubiyete rağmen, Liverpool'un Barça'yı eleyebileceğine inandığını belirtmişti.

İlkay'ın 'kehaneti' tuttu! Herkes bunu konuşuyor...

'nin orta saha oyuncusu , Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında 'un, 'yı eleyebileceğini açıklamıştı.

DAZN'a konuşan Klopp'un eski öğrencisi İlkay, Liverpool - Barcelona maçı hakkında gelen soruya Liverpool'un ilk maçta 3 farklı yenilmesine rağmen Anfield'da dört farklı galip gelerek adını finale yazdırabileceğini söylemişti.

İlkay, "Bu eşleşme hakkında bir süre düşündüm ve henüz her şeyin bitmediğine inanıyorum. Liverpool'un sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup ettiğini hayal edebiliyorum. Nedenini bilmiyorum ama Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörün, oyuncularını motive ederek Barcelona'yı bile tek maçta saf dışı bırakabileceğini düşünüyorum." diye konuşmuştu.

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