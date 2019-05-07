Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Liverpool'un, Barcelona'yı eleyebileceğini açıklamıştı.
DAZN'a konuşan Klopp'un eski öğrencisi İlkay, Liverpool - Barcelona maçı hakkında gelen soruya Liverpool'un ilk maçta 3 farklı yenilmesine rağmen Anfield'da dört farklı galip gelerek adını finale yazdırabileceğini söylemişti.
İlkay, "Bu eşleşme hakkında bir süre düşündüm ve henüz her şeyin bitmediğine inanıyorum. Liverpool'un sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup ettiğini hayal edebiliyorum. Nedenini bilmiyorum ama Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörün, oyuncularını motive ederek Barcelona'yı bile tek maçta saf dışı bırakabileceğini düşünüyorum." diye konuşmuştu.
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