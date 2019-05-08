Bugünkü
Takvim

Resmi sözleşme imzalandı! , ile 1 yıl daha devam

Adana Demir, Özat ile 1 yıl daha devam
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Teknik Direktör Ümit Özat ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı... Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ümit Özat ile imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, teknik direktörümüze başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesini kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriResmi sözleşme imzalandı! Adana Demir, Ümit Özat ile 1 yıl daha devam
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri