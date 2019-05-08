Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Teknik Direktör Ümit Özat ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı... Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ümit Özat ile imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, teknik direktörümüze başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesini kullanıldı.
- Spor
- 08.05.2019
- Gazete
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