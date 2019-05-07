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Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool | Liverpool:4 - Barcelona:0 Maç sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Liverpool ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçta Camp Nou'da 3-0 mağlup olan İngiliz devi Liverpool, Anfield Road'da Barcelona'yı 4-0 yenerek finale ismini yazdırdı.

07.05.2019 23:55 - Son Güncelleme: 08.05.2019 00:18
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool | Liverpool:4 - Barcelona:0 Maç sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool, sahasında Barcelona'yı 4-0 yenerek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool | Liverpool:4 - Barcelona:0 Maç sonucu

Anfield Stadı'nda oynanan ve FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği yarı final rövanş karşılaşmasında, İngiltere temsilcisi Liverpool ile İspanya ekibi Barcelona karşılaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool | Liverpool:4 - Barcelona:0 Maç sonucu

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Liverpool, 7. dakikada Divock Origi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde bitirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool | Liverpool:4 - Barcelona:0 Maç sonucu

İkinci devrede etkili performans sergilemeye devam eden Liverpool, 54 ve 56. dakikalarda Georginio Wijnaldum'un kaydettiği gollerle durumu 3-0'a getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool | Liverpool:4 - Barcelona:0 Maç sonucu

Karşılaşmanın 79. dakikasında ilginç bir gole imza atan Liverpool, farkı 4'e çıkardı. Trent Alexander Arnold, kullandığı köşe vuruşunda topu Barcelona savunmasının beklemediği anda hızlı bir şekilde ceza sahasına gönderdi. Kale sahası önünde boş durumdaki Origi, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 4-0'a geldi.

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