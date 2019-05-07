Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool | Liverpool:4 - Barcelona:0 Maç sonucu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Liverpool ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçta Camp Nou'da 3-0 mağlup olan İngiliz devi Liverpool, Anfield Road'da Barcelona'yı 4-0 yenerek finale ismini yazdırdı.
07.05.2019 23:55
- Son Güncelleme: 08.05.2019 00:18
Karşılaşmanın 79. dakikasında ilginç bir gole imza atan Liverpool, farkı 4'e çıkardı. Trent Alexander Arnold, kullandığı köşe vuruşunda topu Barcelona savunmasının beklemediği anda hızlı bir şekilde ceza sahasına gönderdi. Kale sahası önünde boş durumdaki Origi, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 4-0'a geldi.
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