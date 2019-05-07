Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool | Liverpool:4 - Barcelona:0 Maç sonucu

Karşılaşmanın 79. dakikasında ilginç bir gole imza atan Liverpool, farkı 4'e çıkardı. Trent Alexander Arnold, kullandığı köşe vuruşunda topu Barcelona savunmasının beklemediği anda hızlı bir şekilde ceza sahasına gönderdi. Kale sahası önünde boş durumdaki Origi, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 4-0'a geldi.