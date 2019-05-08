Galatasaray Fatih Terim'in heykelini dikiyor

Galatasaray, Başakşehir'in gerisinden gelip önce şampiyonluk yarışına tutundu, ardından da rakibini geçip zirveye kuruldu. Lider girdiği son 3 haftalarda hep mutlu sona ulaşmayı başaran Sarı-Kırmızılılar'da bir yandan son 3 haftaya konsantre olunurken diğer yandan da kutlama hazırlıkları şekilleniyor. Elbette takıma primler dağıtılacak, taraftar coşacak ama iddiaya göre en görkemli hediye başarının mimarı Fatih Terim'e sunulacak.







"ÖLÜMSÜZ" OLACAK

Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin kutlama planlarının başında İmparator için yapılacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne yerleştirilecek heykel hazırlığı yer alıyor. Bu adımıyla Terim'i ölümsüzleştirecek olan yönetim taraftarın da duygularına tercüman olacak. Konunun şu an için tasarı aşamasında olduğu ve şampiyonluk kupası kaldırılır kaldırılmaz hayata geçirileceği öğrenildi.