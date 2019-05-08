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  • 08.05.2019 08:43
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 08:44

'in heykelini dikiyor

adım adım şampiyonluğa koşuyor, camiayı heyecan sarmış durumda. Yönetim de olası bir mutlu son için hazırlıklarını yapıyor. En büyük sürpriz ise 8. zaferine adım adım yürüyen için planlanıyor, İmparator’un Spor Kompleksi’ne heykelinin dikilmesi düşünülüyor.

Galatasaray Fatih Terim'in heykelini dikiyor

, Başakşehir'in gerisinden gelip önce şampiyonluk yarışına tutundu, ardından da rakibini geçip zirveye kuruldu. Lider girdiği son 3 haftalarda hep mutlu sona ulaşmayı başaran Sarı-Kırmızılılar'da bir yandan son 3 haftaya konsantre olunurken diğer yandan da kutlama hazırlıkları şekilleniyor. Elbette takıma primler dağıtılacak, taraftar coşacak ama iddiaya göre en görkemli hediye başarının mimarı 'e sunulacak.



"ÖLÜMSÜZ" OLACAK
Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin kutlama planlarının başında İmparator için yapılacak ve Spor Kompleksi'ne yerleştirilecek heykel hazırlığı yer alıyor. Bu adımıyla Terim'i ölümsüzleştirecek olan yönetim taraftarın da duygularına tercüman olacak. Konunun şu an için tasarı aşamasında olduğu ve şampiyonluk kupası kaldırılır kaldırılmaz hayata geçirileceği öğrenildi.

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