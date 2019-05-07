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  • 08.05.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 07:17

'a gol makinesi! Açıkladılar

Ligi'nde mücadele eden Esbjerg'de sportif direktör , FC Nordsjaelland'e karşı oynadıkları maçta içlerinde 'ın da bulunduğu 15 takımın gözlemcilerinin yer aldığını açıkladı.

Galatasaray'a gol makinesi! Açıkladılar

Hem ligde hem de kupada şampiyonluk hedefleyen , bir yandan da gelecek sezonun transfer hedefleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların takip ettiği oyunculardan birinin, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın, Avrupa devlerinin de radarında olan, özellikle 'un yakından takip ettiği genç yıldızı, takımın son oynadığı Esbjerg karşılaşmasında izlettiği ortaya çıktı.

basınına açıklamalarda bulunan Esbjerg Sportif Direktörü , FC Nordsjaelland ile oynadıkları maçı Borussia Dortmund ve Galatasaray'ın da içlerinde bulunduğu 15 kulübün gözlemcileri tarafından takip edildiğini belirtti.

Karşılaşma 0-0'lık golsüzlükle sonuçlandı.

Danimarka U21 Takımı'nda da görev alan Skov Olsen, bu sezon şu ana kadar 41 maçta 25 gol kaydetti.

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