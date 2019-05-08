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  • 08.05.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 10:36

'ta şoku! Sezonu kapattı...

'a 'den kötü haber. Derbi maçta sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!
'a 'den kötü haber. Derbi maçta sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Derbiden istediği sonucu çıkaramayan Beşiktaş'a bir kötü haber de Gökhan Gönül'den geldi.

ile oynanan derbi maçta sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün sezonu kapattığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun kalan üç maçta forma giymesinin zor olduğu bildirildi.

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