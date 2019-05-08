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Ersan imzayı attı! Yeni sezonda ’da

Gelecek sezon için imza attı
Avustralya 1. Futbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Western United, Ersan Gülüm'ü kadrosuna kattı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldı. Avustralya'da daha önce Hume City ve Adelaide United takımlarında oynayan Ersan, Manisa, Elazığ, Adanaspor ve 'ta forma giymişti.

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