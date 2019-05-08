Avustralya 1. Futbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Western United, Ersan Gülüm'ü kadrosuna kattı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldı. Avustralya'da daha önce Hume City ve Adelaide United takımlarında oynayan Ersan, Manisa, Elazığ, Adanaspor ve Beşiktaş'ta forma giymişti.
- Spor
- 08.05.2019
- Gazete
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