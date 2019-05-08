Cengiz'den Süren'e: G.Saray Başkanı tehdit edilemez!

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Faruk Süren'in kendisi için söylediği, "Seçime git seni ibra etsinler" tehditiyle ilgili açıklama yaptı.
PAZARLIK OLMAZ
Cengiz, "Galatasaray'da görev yapmış tüm başkanlarımıza minnet borçluyuz. Ancak bilinmelidir ki Galatasaray Spor Kulübü Başkanı tehdit edilemez ve makamı asla pazarlık konusu yapılamaz" ifadesini kullandı.
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