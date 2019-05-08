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atarsa Cimbom kazanıyor

Cimbom’un başarısında çok büyük pay sahibi olan ’nun gol attığı maçlardan Sarı-Kırmızılı ekip zaferle ayrılıyor.

Onyekuru atarsa Cimbom kazanıyor

Beşiktaş maçında aldığı galibiyetle liderliğe yükselen Galatasaray, Onyekuru'nun gol attığı maçlarda puan kazanmaya devam ediyor. Sezon başında İngiltere'nin Everton ekibinden kiralanan 21 yaşındaki futbolcu bu sezon takımının en golcü isimlerinden biri oldu.

9 MAÇTA GOL ATTI
Aslan 'nun gol attığı 9 resmi maçın 8'ini kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı. Onyekuru Göztepe ve Alanya maçlarında birer Kayseri ve Sivas maçlarında 2'şer, A.Gücü önünde 3, Antalya 2, F.Bahçe ve Beşiktaş maçlarında 1 gol kaydetti.

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